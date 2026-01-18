Semih Kılıçsoy'lu Cagliari, Kenan Yıldız'lı Juventus'u yendi

- Cagliari, Serie A'da Juventus'u 1-0 mağlup etti.
- Maçın tek golü Luca Mazzitelli'den geldi.
- Semih Kılıçsoy maça ilk 11'de başladı, Kenan Yıldız ise 90 dakika oynadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Cagliari, Juventus'u konuk etti.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Cagliari'nin golünü 65. dakikada Luca Mazzitelli attı.
SEMİH VE KENAN İLK 11'DE BAŞLADI
Cagliari'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, 54. dakikada oyundan çıktı.
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla 22 puana yükselen Cagliari, ligdeki bir sonraki maçında Fiorentina deplasmanına gidecek.
39 puanda kalan Juventus ise Napoli'yi ağırlayacak.