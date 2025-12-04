Alperen Şengün, NBA'de 5 bin sayı barajını geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, evinde Sacramento Kings'i 121-95 yendi.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Alperen Şengün 28 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken, ayrıca NBA kariyerinde 5 bin sayı barajını aşmayı başardı.

Kevin Durant, 24 sayı ve 8 asistle oynarken Amen Thompson, 20 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

Kings'de Maxime Raynaud ve Malik Monk 25'şer sayı kaydederken Keegan Murray ise 5 sayı ve 11 ribauntla oynadı.

JAMAL MURRAY'DEN 52 SAYI

Gainbridge Fieldhouse'da oynanan karşılaşmada Denver Nuggets, deplasmanda Indiana Pacers'ı 135-120 mağlup etti.

Nuggets'da Jamal Murray 52 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Nikola Jokic 24 sayı ve 13 asistle" double-double" yaptı.

Pacers'da Pascal Siakam 23, Andrew Nembhard 16 ve Bennedict Mathurin ise 15 sayı kaydetti.

NBA'DE TOPLU SONUÇLAR

Orlando Magic: 112 - San Antonio Spurs: 114

Indiana Pacers: 120 - Denver Nuggets: 135

Cleveland Cavaliers: 110 - Portland Trail Blazers: 122

Atlanta Hawks: 92 - Los Angeles Clippers: 115

New York Knicks: 119 - Charlotte Hornets: 104

Chicago Bulls: 103 - Brooklyn Nets: 113

Houston Rockets: 121 - Sacramento Kings: 95

Milwaukee Bucks: 113 - Detroit Pistons: 109

Dallas Mavericks: 118 - Miami Heat: 108