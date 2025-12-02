Alperen Şengün "triple-double"a yaklaştı ancak yenilgiyi engelleyemedi

- Alperen Şengün, Utah Jazz'a karşı 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok ve 2 top çalma ile etkileyici bir performans sergiledi.
- Bu performansa rağmen Houston Rockets, Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 yenildi.
- Utah Jazz'da Lauri Markkanen ve Keyonte George sırasıyla 29 ve 28 sayı attı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı, 14 asist, 8 ribauntluk performansına rağmen Utah Jazz'a deplasmanda 133-125 mağlup oldu.
Utah'taki Delta Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün 31 sayı, 14 asist, 8 ribaunt, 5 blok, 2 top çalma ile "triple-double" yapma şansını az farkla kaçırdı.
ALPEREN'İN 31 SAYISI YETMEDİ
Alperen'in bu performansı takımına galibiyeti getirmeye yetmezken, Rockets'ta Kevin Durant 32 sayı attı.
Geceyi galibiyetle kapatan Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 29, Keyonte George ise 28 sayı ile öne çıkan isimlerdi.