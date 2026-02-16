Alperen Şengün üst üste ikinci kez NBA All-Star'da sahne aldı

- Alperen Şengün, üst üste ikinci defa NBA All-Star'da mücadele etti ve bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu oldu.
- NBA All-Star finalinde USA Stars, USA Stripes'ı 47-21 yenerek galip geldi.
- Anthony Edwards, finalde sergilediği performansla MVP ödülünü kazandı.
Los Angeles Clippers ev sahipliğinde gerçekleştirilen NBA All-Star'ın son gününde mini turnuva olarak düzenlenen All-Star maçları oynandı.
Yeni formatıyla ABD'li oyunculardan oluşan takımlar USA Stars ve USA Stripes ile Dünya Karması, 75. NBA All-Star karşılaşmalarında 12'şer dakikalık 4 maç oynadı.
ALPEREN'DEN TARİHİ BAŞARI
Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ikinci kez All-Star maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.
23 yaşındaki Alperen, 2007'de All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk basketbolcu olmuştu.
All-Star'daki ilk maçta Alperen Şengün'ün forma giydiği Dünya Karması ile USA Stars karşı karşıya geldi.
Uzatmaya giden maçı USA Stars 37-35 kazanırken Anthony Edwards, 13 sayıyla takımına liderlik etti.
Dünya Karması'nda Victor Wembanyama'nın 14, Karl-Anthony Towns'ın 10 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
3 dakika süre alan Alperen Şengün ise 4 ribaunt, 2 asist kaydetti.
USA STRIPES'TAN ÜST ÜSTE İKİ GALİBİYET
USA Stripes, All-Star'ın ikinci maçında karşılaştığı USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.
Jaylen Brown'ın 11 sayı, 3 ribauntla oynadığı USA Stripes'ta LeBron James 8 sayı, Donovan Mitchell 6 sayı, 3 asistle galibiyete katkı sağladı.
USA Stars'ta Cade Cunningham 11 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynarken Anthony Edwards 11 sayı, 3 ribauntluk performans sergiledi.
USA Stripes, üçüncü maçta ise Dünya Karması'nı 48-45 yenerek adını finale yazdırdı.
Kawhi Leonard, 31 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla takımını sırtlarken Jalen Brunson 8, Kevin Durant 7 sayı kaydetti.
Dünya Karması'nda Victor Wembanyama 19 sayı, 2 ribauntla oynadı, bu maçta 6 dakika süre alan Alperen Şengün ise 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.
FİNALDE KAZANAN USA STARS
NBA All-Star finali USA Stars ile USA Stripes takımları arasında oynandı.
Rakibini 47-21 mağlup eden USA Stars, yeni formatta düzenlenen 2026 NBA All-Star maçlarının galibi oldu.
Tyrese Maxey 9 sayı, Anthony Edwards ve Chet Holmgren 8'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.
USA Stripes'ta ise Donovan Mitchell 6, LeBron James 5 sayı kaydetti.
MVP ÖDÜLÜ ANTHONY EDWARDS'IN
Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçlarının en değerli oyuncusu ödülünü finaldeki 8 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansıyla Anthony Edwards kazandı.
3 karşılaşmada toplam 32 sayı, 9 ribaunta ulaşan Edwards, NBA All-Star'da ilk kez MVP ödülüne layık görüldü.