Amed Sportif Faaliyetler'de, Kaloğlu ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 02:19 Güncelleme:
  • Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
  • Kulüp, Kaloğlu ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi.
  • Ayrılık kararının toplantı sonrası alındığı belirtildi.

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevinde bulunan Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

