Amed Sportif Faaliyetler'de, Kaloğlu ile yollar ayrıldı

- Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.
- Kulüp, Kaloğlu ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarılar diledi.
- Ayrılık kararının toplantı sonrası alındığı belirtildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevinde bulunan Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.