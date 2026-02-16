Amed Sportif Faaliyetler'de, Kaloğlu ile yollar ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktörlük görevinde bulunan Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.