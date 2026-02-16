Napoli ile Roma yenişemedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Serie A 25. hafta maçında Napoli ile Roma 2-2 berabere kaldı.

NAPOLİ İLE ROMA PUANLARI PAYLAŞTI

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Napoli'nin gollerini 40. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Alisson Santos attı. Roma'nın golleri ise 7 ve 71. (P) dakikalarda Donyell Malen'den geldi.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli 50 puan, Roma ise 47 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Napoli, Atalanta'ya konuk olacak. Roma ise Cremonese'yi ağırlayacak.