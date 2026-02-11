Alperen Şengün, Clippers'a 22 sayı attı: All-Star'a seçilmesi hakkında konuştu

NBA'de normal sezon heyecanı 4 karşılaşmayla devam etti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 102-95'lik skorla mağlup etti.

Houston Rockets böylelikle 33. galibiyetini kazandı.

ALPEREN'DEN 22 SAYI 7 RİBAUND

Houston'da Alperen Şengün, 34 dakika kaldığı parkede 22 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynarken, Kevin Durant da 26 sayı, 6 ribaund ile mücadele etti.

Ligdeki 28. yenilgisini alan Clippers'ta ise Kawhi Leonard 24 sayı, John Collins de 17 sayı kaydetti.

"ÜLKEMİ VE AİLEMİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Karşılaşmanın ardından Şengün'e, All-Star'a yeniden seçilmesi soruldu.

Milli yıldızımız Şengün, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"All-Star'a ikinci kez seçilmek benim için ailem için ülkem için ve buraya bizi izlemeye gelen taraftarlarımız için çok şey ifade ediyor. Türkiye'de erken kalkıp beni izleyenler için de çok şey ifade ediyor. Ülkemi ve ailemi gururlandırmaya devam edeceğim."