Arda Güler'den 'Bu şehir girdap gülüm' paylaşımı

- Arda Güler, Real Madrid ve milli takımımızın genç yıldızı, Paris'te tatil yaparken fotoğraf paylaştı.
- Fotoğrafta, şehir manzarası eşliğinde "Bu şehir girdap gülüm" şarkısını kullandı.
- Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
A Milli Takımımız ve İspanyol devi Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, yoğun maç temposuna kısa bir ara verip Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.
Kız arkadaşıyla keyifli bir tatil geçiren Güler, son olarak Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle dikkat çekti.
20 yaşındaki genç futbolcu, arkada şehir manzarasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
"BU ŞEHİR GİRDAP GÜLÜM"
Arda, paylaşımına efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Gürkan Uygun'un seslendirdiği "Bu şehir girdap gülüm" şarkısını ekledi.
Güler'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.