Arda Güler'den 'Bu şehir girdap gülüm' paylaşımı

Real Madrid ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, yoğun maç temposuna verilen arada soluğu Paris'te aldı. 20 yaşındaki genç futbolcu, arkada şehir manzarasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Arda, paylaşımına efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Gürkan Uygun'un seslendirdiği "Bu şehir girdap gülüm" şarkısını ekledi.

Yayınlama Tarihi: 11.02.2026 11:37
A Milli Takımımız ve İspanyol devi Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, yoğun maç temposuna kısa bir ara verip Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Kız arkadaşıyla keyifli bir tatil geçiren Güler, son olarak Instagram hesabından paylaştığı hikayeyle dikkat çekti.

20 yaşındaki genç futbolcu, arkada şehir manzarasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

"BU ŞEHİR GİRDAP GÜLÜM"

Arda, paylaşımına efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Gürkan Uygun'un seslendirdiği "Bu şehir girdap gülüm" şarkısını ekledi.

Güler'in paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

