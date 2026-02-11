Arda Güler'den 'Bu şehir girdap gülüm' paylaşımı Real Madrid ve milli takımımızın genç yıldızı Arda Güler, yoğun maç temposuna verilen arada soluğu Paris'te aldı. 20 yaşındaki genç futbolcu, arkada şehir manzarasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Arda, paylaşımına efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde Gürkan Uygun'un seslendirdiği "Bu şehir girdap gülüm" şarkısını ekledi.