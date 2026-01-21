Alperen Şengün'den double-double: Houston Rockets geriden gelip kazandı

- Houston Rockets, San Antonio Spurs'ü 111-106 yenerek 3. galibiyetini aldı.
- Alperen Şengün, 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla göz doldurdu.
- Rockets, 16 sayı geriden gelerek maçı çevirdi.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"lık performansı bir asistle kaçırdığı maçta Houston Rockets, sahasında San Antonio Spurs'ü konuk etti.
Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, San Antonio Spurs karşısında 16 sayı geriden gelerek kazandı.
16 SAYILIK FARKTAN GALİBİYETE: ALPEREN 20 SAYI, 13 RİBAUNTLA OYNADI
Karşılaşma Houston Rockest'ın 111-106 üstünlüğüyle sona erdi.
Üst üste 3. galibiyetini alan Rockets'ta Alperen Şengün, Spurs karşısında 20 sayı, 13 ribaunt, 9 asist ve 2 blokla oynadı.
Spurs'te Julian Champagnie, 27 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.