Manchester City'de Rodri, Galatasaray'a karşı cezalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'e konuk olurken İngiliz ekibinde Rodri, kırmızı kart gördü.

GALATASARAY'A KARŞI YOK

İspanyol orta saha oyuncusu, karşılaşmanın 62. dakikasında oyun dışı kaldı.

Bu kırmızı kartın ardından Rodri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İLK KIRMIZISINI GÖRDÜ

Öte yandan İspanyol oyuncu, Şampiyonlar Ligi kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

Manchester City, 28 Ocak Çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City ile 14 maça çıkan Rodri, 1 gol kaydetti.

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI

Öte yandan tarihler 2024 yılını gösterdiğinde Rodri, Avrupa futbolunda en büyük ödüllerin başında gelen Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı.

İspanya'nın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı olan Rodri, o dönem Manchester City ile Premier Lig, UEFA Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.