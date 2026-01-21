Galatasaray'a transferi bekleniyordu: Noa Lang sekerek soyunma odasına gitti!

- Galatasaray'ın transfer anlaşması yaptığı Noa Lang, Kopenhag-Napoli maçında sakatlandı.
- Maçın son anlarında ciddi bir darbe alan Lang, sekerek soyunma odasına gitti.
- Napoli yetkilileri sakatlığın ciddi olmadığını belirtse de Galatasaray, Lang'i ekstra sağlık kontrolünden geçirecek.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag-Napoli maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Lang, 1-1 sona eren maçın 90+7. dakikasında ciddi bir darbe aldı ve acılar içinde yerde kaldı.
Pozisyonun ardından oyun uzun süre durdu.
ACI İÇİNDE YERDE KALDI
Darbe sonrası bir süre yerden kalkamayan Noa Lang, maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına sekerek gitti.
Bu görüntü, oyuncunun sağlık durumu hakkındaki endişeleri artırdı.
SOYUNMA ODASINA SEKEREK GİTTİ
Maç sonrası kameralara yansıyan görüntülerde Lang'ın yürümekte zorlandığı ve ciddi ağrı yaşadığı görüldü.
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Napoli yetkilileri, sakatlığın ciddi olmadığını bildirdi.
İTALYANLAR CİDDİ BİR SORUNU YOK DEDİ
Galatasaray, İtalyan kulübüyle Lang'ın satın alma opsiyonu konusunda önümüzdeki saatlerde temaslarını sürdürecek.
Galatasaray, transfer için anlaşma sağlanması halinde Noa Lang'i ekstra sağlık kontrollerinden geçirerek sağlık durumu konusunda emin olacak.