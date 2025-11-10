Alperen Şengün'den double-double: Rockets, Bucks'ı mağlup etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Milwaukee Bucks'la karşı karşıya geldi.

Konuk Rockets maç boyunca geride götürdüğü mücadeleyi son çeyrekte kurduğu üstünlükle 122-115 galip tamamladı.

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 23 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle mücadeleye damga vurdu. Rockets'ın en skorer ismi 15’te 11 saha içi isabetiyle oynayarak 31 sayı atan Kevin Durant oldu.

ALPEREN YİNE DAMGA VURDU

Bu sonuçla Houston, iki gece önce San Antonio karşısında aldığı 121-110’luk mağlubiyetin ardından toparlanmayı bildi. 3 maçlık deplasman turunu galibiyetle tamamlayan Rockets, son 7 maçının altısını kazanarak formunu sürdürdü.

Diğer yandan mücadelenin en dikkat çeken taraflarından biri ise Alperen Şengün'le Giannis Antetokounmpo'nun karşı karşıya geldiği anlar oldu.

Alperen Şengün, iki taraf adına da maçın en etkili uzunuydu. 23 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistle oynayan genç yıldız, hem içeride etkiliydi hem de pas trafiğini yönetti.

GIANNIS'E ÜSTÜNLÜK KURDU

Maçın bitimine 37 saniye kala topu eline alan Alperen, kendi yarı sahasından ilerledi ve 3 pozisyonda Giannis Antetokounmpo'yu geçip basket faulle farkı dörde çıkardı ve maçı bitiren isim oldu.

Giannis Antetokounmpo, Bucks adına 37 sayı ve 8 ribaunt üretti fakat son dakikalarda serbest atış çizgisinde sorun yaşadı.

Maçın son 89 saniyesinde 4 atıştan sadece 1’ini sayıya çevirdi.