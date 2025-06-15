Alperen Şengün'den Fenerbahçe yöneticisine cevap!

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Aktif basketbol kariyerine NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta devam eden Alperen Şengün, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, X platformu üzerinden Alperen Şengün ile fotoğraf paylaşıp 'İyi ki Fenerbahçeliyiz' notunu düştü.

ALPEREN'DEN YANIT

Milli basketbolcu ise söz konusu gönderiyi alıntılayarak 'İyi ki Beşiktaşlıyız' yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ'TAN NBA'YE GİTTİ

22 yaşındaki isim, yetiştiği kulüp olan Banvit'in maddi imkansızlıklardan dolayı kapanması nedeniyle 2020 yılında Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile anlaştı.

Alperen, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi tarihinin en genç MVP'si oldu.

Başarılı oyuncu, 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve aynı gün Houston Rockets'a takaslandı.

Alperen Şengün, 2024'te NBA Kupası'nın En İyi Beşi'ne seçildi ve 2025'te NBA All-Star seçildi.

ALPEREN'İN REKORLARI

NBA'de 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot olan Alperen, aynı zamanda bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu oldu.

Alperen Şengün, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu konumunda.

Alperen, 21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot olarak 22 yaş 40 günlük Nikola Jokic'in rekorunu geride bıraktı.

Milli oyuncu, 6 Mart 2024'te San Antonio Spurs karşısında attığı 45 sayıyla, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu oldu ve Mehmet Okur'un 43 sayılık rekorunu geride bıraktı.

Alperen, 20 Ocak 2025'te kariyerinde 1000 asist barajını aşan NBA tarihindeki en genç pivot oldu.

Ayrıca 5 yıl için 185 milyon dolarlık sözleşmesiyle en çok kazanan Türk sporcu oldu.