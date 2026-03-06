Alperen Şengün'den Golden State Warriors potasına 17 sayı

NBA'de Houston Rockets evinde Golden State Warriors'a 115-113 kaybederken, milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşmayla devam etti. Golden State Warriors, deplasmanda karşılaştığı Houston Rockets'ı 115-113'lük skorla mağlup etti ve 32. galibiyetini kazandı.
Golden State'de Brandin Podziemski 26 sayı, 10 ribaund ile double double yaparken, DeAnthony Melton da 23 sayıyla eşlik etti.
Bu sezonki 23. yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Reed Sheppard 30 sayı ve Kevin Durant de 23 sayı kaydetti.
WEMBANYAMA 38 SAYI ATTI, SAN ANTONIO EVİNDE KAZANDI
San Antonio Spurs ise konuk ettiği Detroit Pistons'ı 121-106'lık skorla yendi ve son 14 maçta 12. galibiyetini elde etti.
San Antonio'da Victor Wembanyama 38 sayı, 16 ribaund ile double double yaparken, De'Aaron Fox da 29 sayı attı.
Ligdeki 16. yenilgisini alan Detroit'te ise Cade Cunningham 26 sayı, Isaiah Stewart da 18 sayıyla müsabakayı tamamladı.
NBA'DE GÜNÜN TOPLU SONUÇLARI
Washington Wizards: 112 - Utah Jazz: 122
Orlando Magic: 115 - Dallas Mavericks: 114
Miami Heat: 126 - Brooklyn Nets: 110
Houston Rockets: 113 - Golden State Warriors: 115
Minnesota Timberwolves: 115 - Toronto Raptors: 107
San Antonio Spurs: 121 - Detroit Pistons: 106
Phoenix Suns: 103 - Chicago Bulls: 105
Denver Nuggets: 120 - Los Angeles Lakers: 113
Sacramento Kings: 123 - New Orleans Pelicans: 133