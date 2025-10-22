Abone ol: Google News

Alperen Şengün'den NBA'de sezona müthiş başlangıç

Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA'de yeni sezonun açılış maçına damga vurdu. Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildiği maçta NBA tarihine geçti ve kariyer rekorunu kırdı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 08:58
  • Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA sezon açılış maçında Houston Rockets formasıyla kariyer rekoru kırdı.
  • Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildikleri maçta 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı.
  • 5 üçlük isabetiyle 35+ sayı, 10+ ribaund ve 5+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

NBA'de yeni sezonun ilk haftasında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı.

İki kez uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 125-124 kazandı.

ALPEREN HARİKA BAŞLADI: KARİYER REKORU KIRDI 

Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezona enfes istatistiklerle başlayarak maça adeta damga vurdu.

49 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ 

Milli basketbolcu 5 üçlük isabeti bularak kariyer rekoru da kırdı.

Öte yandan Alperen Şengün, açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu.

