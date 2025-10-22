Alperen Şengün'den NBA'de sezona müthiş başlangıç

- Milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA sezon açılış maçında Houston Rockets formasıyla kariyer rekoru kırdı.
- Oklahoma City Thunder'a 125-124 yenildikleri maçta 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı.
- 5 üçlük isabetiyle 35+ sayı, 10+ ribaund ve 5+ asist yapan ilk oyuncu oldu.
NBA'de yeni sezonun ilk haftasında Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Oklahoma City Thunder deplasmanına çıktı.
İki kez uzatmaya giden maçı ev sahibi ekip 125-124 kazandı.
ALPEREN HARİKA BAŞLADI: KARİYER REKORU KIRDI
Milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezona enfes istatistiklerle başlayarak maça adeta damga vurdu.
49 dakika sahada kalan Alperen Şengün, müsabakayı 39 sayı, 11 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla tamamladı.
NBA TARİHİNE GEÇTİ
Milli basketbolcu 5 üçlük isabeti bularak kariyer rekoru da kırdı.
Öte yandan Alperen Şengün, açılış gecesinde 5+ üçlük isabetiyle 35+ sayı 10+ ribaund 5+ asiste ulaşan tarihteki ilk isim oldu.