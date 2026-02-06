Beşiktaş, Devis Vasquez’i sezon sonuna kadar kiraladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş, bugün transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Devis Vasquez'le anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kalecinin transferi için İtalya'nın Roma ekibiyle sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varıldı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüp, transfer duyurusunda, "Devis Vasquez’e şanlı formamızla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Futbola, Kolombiya'nın Internacional Palmira ekibinde başlayan 27 yaşındaki Vasquez; Patriotas, Inter Bogota, Llaneros ve Guarani formalarını giydikten sonra İtalya'nın Milan ekibine transfer oldu.

Vasquez, Milan'da yarım sezon forma giydikten sonra sırasıyla Sheffield Wednesday, Ascoli ve Empoli'de kiralık oynadı.

ROMA'DA ŞANS BULAMADI

Sezon başında Roma'ya transfer olan 1.5 milyon euro piyasa değerindeki Kolombiyalı eldiven, bu sezon İtalyan ekibinde forma şansı bulamadı.