Eyüpspor'dan 3 takviye geldi

- Eyüpspor, Altınordu'dan Umut Keseci, Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Rizespor'dan Anıl Yaşar'ı transfer etti.
- Umut Keseci ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Bedirhan Özyurt ve Anıl Yaşar sezon sonuna kadar kiralandı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Eyüpspor, 3 oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Altınordu forması giyen Umut Keseci, Alanyaspor'dan Bedirhan Özyurt ve Rizesporlu oyuncu Anıl Yaşar'la sözleşme imzalandı.
SÖZLEŞME SÜRELERİ
Umut Keseci'yle 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken Bedirhan Özyurt ve Anıl Yaşar'la sezon sonuna kadar kiralık anlaşmaya varıldı.