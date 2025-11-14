Anadolu Efes, Bayern Münih’i zor da olsa geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Basketbol EuroLeague 11. haftasında Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 74-72 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar organizasyonda 4. galibiyetini elde ederken, Bayern Münih 6. yenilgisini aldı.

LARKİN VE SERİ SAYILARLA ANADOLU EFES ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmaya kötü başlayan Anadolu Efes, üst üste top kayıpları nedeniyle ilk dakikalarda 5-0 geriye düştü. Larkin’in yönlendirdiği hücumlarla yakalanan 16-0’lık seriyle üstünlüğü ele geçiren lacivert-beyazlılar, Larkin’in sakatlanıp oyundan çıkmasının ardından zorlanmasına rağmen ilk periyodu 19-14 önde tamamladı.

İKİNCİ ÇEYREKTE KARŞILIKLI SAYILAR

İkinci çeyreğe karşılıklı sayılarla başlayan takımlar, hücumda top çevirmekte zorlanan Anadolu Efes’in savunmasını aşmaya çalışan Bayern Münih’in pota altından bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 27-26 önde geçti. Ancak Cordinier ve Şehmuz Hazer’in skor katkılarıyla Anadolu Efes yeniden üstünlüğü ele geçirerek soyunma odasına 42-34 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ANAFOLU EFES FARKI AÇTI

Üçüncü periyotta Dessert ve Ercan Osmani’nin sayılarıyla etkili olan Anadolu Efes, rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendirdi. Cordinier’in dış atışlardan bulduğu sayılarla ev sahibi takım, son periyodu 60-47 önde tamamladı.

SON ÇEYREKTE BÜYÜK HEYECAN

Dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Bayern Münih, Da Silva’nın üst üste bulduğu sayılarla farkı 6 sayıya (62-56) indirdi. Çeyreğin sonlarına doğru iki takım da karşılıklı sayılar üretti ve son 30 saniyeye Anadolu Efes 2 sayı farkla önde girdi. Bayern Münih’in son atışı değerlendirememesiyle Anadolu Efes, karşılaşmadan 74-72 galip ayrıldı.

Anadolu Efes: 74 - Bayern Münih: 72

Salon: Antalya Spor Salonu

Hakemler: Igor Dragojevic (Karadağ), Jordi Aliaga ve Sergio Manuel (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 3, Weiler-Babb 6, Cordinier 26, Smits 15, Ercan Osmani 9, Swider , Şehmus Hazer 3, Loyd 9, Dessert 3, Erkan Yılmaz

Bayern Münih: Da Silva 8, Lucic 9, Hollatz, Mike 15, Dinwiddie 11, Xavier, Rathan-Meyes 8, McCormack 2, Jovic 9, Jessup 2, Giffey 8

1. Periyot: 19-14

Devre: 42-34

3. Periyot: 60-47

Beş faulle çıkan: 37.55 Smits (Anadolu Efes)