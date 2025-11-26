Anadolu Efes deplasmanda Monaco'ya farklı kaybetti

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 13. haftasında Monaco'ya 102-66 yenildi.
- Maçta 23 top kaybı yapan Anadolu Efes, 8. mağlubiyetini aldı.
- Anadolu Efes bir sonraki maçında Real Madrid'i ağırlayacak.
EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Monaco deplasmanına çıktı.
Monaco'nun 102-66'lık skorla kazandığı mücadeleyi Anadolu Efes, 23 top kaybıyla tamamladı.
Bu sonuçla 8. mağlubiyetini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Real Madrid‘i ağırlayacak.
8. galibiyetini elde eden Monaco ise Paris Basketbol ile karşılaşacak.
MONACO: 102 - ANADOLU EFES: 66
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)
Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9
Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-43
3. Periyot: 70-53