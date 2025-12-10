Marco Asensio, Brann'a karşı forma giyemeyecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Brann ile karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco, müsabaka öncesi kötü haberi verdi.

Brann maçı öncesi basın toplantısında konuşan Tedesco, Marco Asensio'nun maç kadrosunda olmayacağını belirtti.

BRANN'A KARŞI OYNAMAYACAK

İspanyol yıldız, ağrıları sebebiyle kadroda olmayacak.

Tedesco'nun konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Jhon Duran'ın yokluğunda çözümümüz Nesyri olacak. Zaten birçok maçta çözümümüz kendisi olmuştu. Stutgartt karşısında çok iyi bir performans sergiledi. Duran bu maçta oynayamayacak cezalı olduğu için. Bazı kas durumları nedeniyle Masrco Asensio da bizimle birlikte olamayacak yarın. Umarım Konyaspor maçına yetişir. Yarın Talisca ve Nesyri ile birlikte oynayacağız."