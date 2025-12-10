Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri: Ruhumun bir parçası orada!

A Milli Futbol Takımımız ile Romanya arasında oynanacak mücadelenin yerinin açıklanmasının ardından Mircea Lucescu'dan ilk açıklama geldi.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu Yarı Final maçında A Milli Futbol Takımımız, Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu 26 Mart'taki mücadelenin Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

"ORADA RUHUMUN BİR PARÇASI VAR"

Bir dönem Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımızda görev yapan Mircea Lucescu, mücadelenin oynanacağı stadyumun açıklanmasının ardından Romanya basınına açıklamalarda bulundu.

Rumen teknik adam, "Bu inanılmaz bir şey. Orada benim ruhumun bir parçası var! İstanbul'daki büyük takımlar arasında 100. yılını kutladığı sezonda şampiyon olan tek takım Beşiktaş'tı. Yenilendikten sonra olağanüstü bir stadyuma dönüştü. Gerçekten inanılmaz, harika bir akustiği var." ifadelerini kullandı.

100. YILDA ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Beşiktaş'ta göreve başlayan Rumen çalıştırıcı, siyah-beyazlıları 100. yılında şampiyon yapmıştı.

Aynı zamanda 2017 ile 2019 yılları arasında da A Milli Takım'da görev aldı.