Anadolu Efes deplasmanda Paris'i devirdi

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 7. haftasında Paris Basketbol'u deplasmanda 90-80 yendi.
- Shane Larkin 19 ve Ercan Osmani 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
- Efes, bu sonuçla sezonun 3. galibiyetini alırken, Paris Basketbol 3. yenilgisini yaşadı.
EuroLeague'in 7. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'da Paris Basketbol deplasmanına çıktı.
Anadolu Efes, mücadeleyi 90-80'lik skorla kazanmayı başardı.
Larkin 19, Ercan Osmani 18 sayıyla Anadolu Efes'in galibiyetinde önemli rol oynadı.
Paris Basketbol'da Nadir Hifi ve Sebastian Herrera'nın 17'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
KOKOSKOV ATILDI
Anadolu Efes Başantrenörü Igor Kokoskov, 3. periyodun bitimine 3 dakika 10 saniye kala peş peşe iki teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla 3. galibiyetini elde eden Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Baskonia deplasmanında olacak.
3. yenilgisini yaşayan Paris Basketbol ise Olimpia Milano deplasmanında galibiyet arayacak.