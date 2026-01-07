Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu ile anlaşmaya vardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor, Avusturya ekiplerinden Wolfsberger AC'de forma giyen 22 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavililerin anlaşmaya vardığı genç oyuncu, Avusturya'dan saat 23.50 sıralarında İstanbul'a getirildi.

İMZA ATACAK

Geceyi İstanbul'da geçirmesi beklenen Nwaiwu'nun, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

BONSERVİSİ

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor, bu transfer için yaklaşık 7-8 Milyon euro civarında bir bonservis ödeyecek.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

6 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.93 boyundaki Nijeryalı stoper, 2024'ten bu yana Wolfsberger AC'de oynuyor.

Genç savunmacı, bu sezon Avusturya ekibinde 16 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.