ESH Spor, Samsunspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe taraftarına mikrofon uzattı

- Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek finale yükseldi.
- ESH Spor muhabiri, Fenerbahçe taraftarına finalde Galatasaray'ı yenecekleri yönündeki görüşlerini sordu.
- Final, 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşılaştı.
Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve ve 67. dakikada Jhon Duran attı.
FİNALDE DERBİ HEYECANI
Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
İki ezeli rakip arasındaki derbi, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE TARAFTARI ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
ESH Spor, Fenerbahçe'nin galip geldiği maçın ardından stat önünde taraftarlara mikrofon uzattı.
ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, sarı-lacivertli taraftarlara final hakkındaki görüşlerini sordu.
Fenerbahçeli futbolseverler, finalde ezeli rakipleri Galatasaray'ı yenip şampiyon olacaklarını söyledi.