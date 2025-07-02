Anadolu Efes, Derek Willis ile yollarını ayırdı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'te bir veda yaşandı.

İstanbul temsilcisi, ABD'li oyuncu Derek Willis ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"BURASI HER ZAMAN SİZİN EVİNİZ OLACAK"

Lacivert-beyazlı kulüpten 30 yaşındaki uzun forvetin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bugün sadece bir oyuncuya değil, paylaştığımız her andan büyük keyif aldığımız güzel bir aileye veda ediyoruz. Aramıza katıldıkları ilk günden bu yana, büyük bir tutkuyla bağlandıkları formamıza yeni bir üye daha kazandıran bu aile, her zaman mavi kalacak. Birlikte geçirdiğimiz bu harika iki sezon için Derek, Keely ve Wolf'a teşekkür ederiz. Burası her zaman sizin eviniz olacak.