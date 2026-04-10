Sami Uğurlu'dan Orkun Kökçü'ye övgüler

Beşiktaş, Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçla siyah-beyazlılar, puanını 55’e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ORKUN OYUNU YUKARI TAŞIDI"

Uğurlu, Beşiktaş'tan Orkun Kökçü için övgü dolu ifadeler kullandı.

Sami Uğurlu, "Başakşehir maçındaki formatla başladık. Geçiş hücumları ile pozisyon aramak istedik ama Beşiktaş iyi başladı ve çok pozisyona girdi. Beşiktaş'ın hareketliliği ve oyun kalitesi çok iyiydi. Bloklar arası çok genişledi bizim tarafımızda. Orada çok zaaf yaşadık. Yakın temaslı, şiddetli oyunda temas yaşadık. Beşiktaşlı oyuncuların da çok fazla payı var burada, Orkun büyük oyunu ile oyunu yukarı taşıdı. Bize çok problem yaşattı. Çok fazla hata yaptık. İki gol bulduk ve beş altı pozisyon bulduk. Beşiktaş deplasmanında iki gol buluyorsan puan alman gerekiyor ama oyunun geneline bakınca puanı hak etmedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum." dedi.

"PUAN AVANTAJIMIZ VAR"

Sami Uğurlu, ligde kalmalarına yönelik soruyla ilgili, "Bizimle ilgili ama rakiplerle de ilgili. Şu anda öyle düşünmüyoruz. 5 maçımız var. 3 maçı kendi sahamızda oynayacağız. Burada alacağımız galibiyetler bizi ligde tutar. İçerideki maçlarda mutlaka kazanmamız gerekiyor. İlk puan için bir şey demeyeyim ama özellikle iç sahada kazanmamız gerekiyor. Puan avantajımız var ve devam ediyor. İlk Konyaspor maçından itibaren kazandığımız her maç bizi ligde tutmak için yetecek." yanıtını verdi.

"BEŞİKTAŞ BAŞTAN SONA GALİBİYETİ HAK EDİYORDU"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Orkun Kökçü büyük oynadı, çok iyi oynadı. Aldığı her topu etkili oldu, savunma arkasına yaptığı koşularda. Beşiktaş’ın savunma zaaflarını kullanmak istedik. 2 gol bulduk. Bu deplasmanda 2 gol buluyorsan puan alman gerekiyor. Beşiktaş baştan sona galibiyeti hak ediyordu. Üretken oyuncuları çok fazla olan bir takım. Çok fazla hata yaptığınızda rakip de buradan faydalandı. Çok zor bir deplasmandı. Puan almaya geldik ama bazen böyle maçlarda kaliten yetmiyor. 5 maçımız var. Düşme hattında puanlar birbirine yakın. Bu maçların 3’ünü kendi sahamızda oynamamız bir avantaj, izleyenler için güzel bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ BEŞİKTAŞ"

İki takım arasında oyuncu kalitesi farkı olduğuna değinen Uğurlu, "Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri Beşiktaş. Taraftar desteği inanılmaz. Orkun gibi ekstra oyuncuları var. Devre arasındaki transferi de bu ligin kaliteli oyunculardan bazıları" şeklinde konuştu.

"LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

47 yaşındaki teknik adam, "Ligde kalacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da şu cevabı verdi:

Ligde kalacağımıza inanıyorum. Geldiğimizde devre arası transfer de yapılmadı. İki santrfor ayrıldı. Genelde iyi işler yaptığımızı, mücadele gücü yüksek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece az hatayla oynamak lazım.