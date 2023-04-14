Anadolu Efes, EuroLeague'e galibiyetle veda etti Geçtiğimiz hafta play-off şansını kaybeden Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonun son haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Monaco'yu 87-72 yendi.

AA

Turkish Airlines EuroLeague'in son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı.

Lacivert-beyazlılar ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco farkı eritti.

Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı.

Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou pota altında etkili olan isimlerdi.

Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.

Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes üst üste sayılarla farkı açtı.

Lacivert-beyazlılar karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61.

Anadolu Efes normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.

Anadolu Efes: 87 - Monaco: 72

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)

Anadolu Efes: Bryant 12, M'Baye 6, Zizic 11, Beaubois 6, Micic 12, Larkin 11, Clyburn 8, Pleiss 21, Egehan Arna, Furkan Haltalı

Monaco: Diallo 6, Motiejunas, James 7, Brown, Ouattara, Ekobo 9, Blossomgame 9, Makoundou 16, Strazel 14, Hall 11

1. Periyot: 23-16

Devre: 41-39

3. Periyot: 60-54