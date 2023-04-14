Anadolu Efes, EuroLeague'e galibiyetle veda etti

Turkish Airlines EuroLeague'in son haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransız ekibi Monaco'yu ağırladı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes ilk bölümde Zizic ve M'Baye'nin basketleriyle farkı açtı.
Lacivert-beyazlılar ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte savunmada daha etkili bir görüntü çizen Monaco farkı eritti.
Hücumlardan boş dönmesine rağmen skorda önde kalmayı başaran Anadolu Efes soyunma odasına 41-39 üstün gitti.
İkinci yarıya iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı.
Bu periyotta Anadolu Efes'te Pleiss, Monaco'da da Makoundou pota altında etkili olan isimlerdi.
Çeyreğin son 2 dakikalık bölümünde savunma ribauntlarını alan lacivert-beyazlı ekip hücumlardan da boş dönmeyerek final periyoduna 6 sayı önde girdi: 60-54.
Mücadelenin son çeyreğine iyi başlayan Anadolu Efes üst üste sayılarla farkı açtı.
Lacivert-beyazlılar karşılaşmanın bitimine 4 dakika 50 saniye kala farkı 14 sayıya yükseltti: 75-61.
Anadolu Efes normal sezonun son maçında rakibini 87-72 mağlup ederek sezonu 17 galibiyetle tamamladı.
Anadolu Efes: 87 - Monaco: 72
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Olegs Latisevs (Letonya), Milan Nedovic (Slovenya)
Anadolu Efes: Bryant 12, M'Baye 6, Zizic 11, Beaubois 6, Micic 12, Larkin 11, Clyburn 8, Pleiss 21, Egehan Arna, Furkan Haltalı
Monaco: Diallo 6, Motiejunas, James 7, Brown, Ouattara, Ekobo 9, Blossomgame 9, Makoundou 16, Strazel 14, Hall 11
1. Periyot: 23-16
Devre: 41-39
3. Periyot: 60-54