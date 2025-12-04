Olympiakos-Fenerbahçe maçı aşırı yağış nedeniyle ertelendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Euroleague yönetiminden tartışma yaratan karar...

14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında bu akşam (4 Aralık Perşembe) oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

ÇATIDAN SU AKTIĞI BELİRTİLDİ

Mücadele, sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akmasından dolayı bugün oynanamayacak.

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor.

YUNAN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in ilgili kararı doğrultusunda, bugün (04/12, 22:15) Fenerbahçe ile oynanacak olan EuroLeague 14. hafta karşılaşması ertelendi." ifadeleri kullanıldı.