Olympiakos-Fenerbahçe maçı aşırı yağış nedeniyle ertelendi

EuroLeague'de bu akşam oynanması planlanan Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı Barış ve Dostluk Salonu'nun çatısından aşırı yağışın etkisi ile su akması nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 21:03
  • Olympiakos-Fenerbahçe EuroLeague maçı, aşırı yağış nedeniyle salon çatısının akması üzerine ertelendi.
  • Maçın hangi tarihte oynanacağı henüz belirlenmedi.
  • Erteleme kararı, Yunan Spor Bakan Yardımcısı'nın açıklamasıyla duyuruldu.

14. haftasında Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında bu akşam (4 Aralık Perşembe) oynanması planlanan karşılaşma ertelendi.

ÇATIDAN SU AKTIĞI BELİRTİLDİ

Mücadele, sağanak yağışla birlikte salonun çatısının akmasından dolayı bugün oynanamayacak.

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı henüz bilinmiyor.

YUNAN EKİBİNDEN AÇIKLAMA

Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in ilgili kararı doğrultusunda, bugün (04/12, 22:15) Fenerbahçe ile oynanacak olan EuroLeague 14. hafta karşılaşması ertelendi." ifadeleri kullanıldı.

