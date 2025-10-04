Anadolu Efes, Hapoel'e mağlup oldu

EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel takımıyla karşı karşıya geldi.

Güvenlik gerekçesiyle Karadağ'da oynanan müsabakayı 87-81'lik skorla Hapoel kazandı.

Jordan Loyd'un kaydettiği 25 sayı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu sonuçla organizasyondaki ilk yenilgisini alan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Partizan deplasmanına gidecek.

İkinci galibiyetini elde eden Hapoel ise Maccabi ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 81 - HAPOEL: 87

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Anadolu Efes: Larkin 13, Cordinier 13, Weiler-Babb 4, Jones 8, Ercan Osmani 16, Şehmus Hazer, Loyd 25, Papagiannis, Smits 2

Hapoel: Micic 9, Bryant 15, Malcolm 6, Wainright 11, Oturu 12, Motley 2, Jones 9, Blakeney 17, Ennis, Odiase 4, Ginat 2

1. Periyot: 22-21

Devre: 46-35

3. Periyot: 59-61

Diskalifiye: 34.15 Igor Kokoskov (Başantrenör) (Anadolu Efes)