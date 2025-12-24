Anadolu Efes iki uzatma sonunda ASVEL'e mağlup oldu

- Anadolu Efes, EuroLeague 18. haftasında ASVEL'e iki uzatma sonunda 103-99 yenildi.
- Anadolu Efes, bu sonuçla 18. maçında 12. yenilgisini aldı ve sıradaki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
- ASVEL ise 5. galibiyetini elde ederek Paris Basketbol ile karşılaşacak.
EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'da ASVEL deplasmanına çıktı.
ASVEL, iki kez uzatmaya giden mücadeleyi 103-99'luk skorla kazandı.
Bu sonuçla 18. maçında 12. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
5. kez kazanan ASVEL ise Paris Basketbol ile karşılaşacak.
ASVEL: 103 - ANADOLU EFES: 99
Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Guido Giovannetti (İtalya)
ASVEL: Seljaas 9, Harrison 4, Massa 2, Jackson 7, De Colo 5, Heurtel 17, Ajinca, Lighty, Ndiaye 13, Watson 18, Vautier 28
Anadolu Efes: Beaubois 8, Weiler-Babb 20, Cordinier 20, Poirier 17, Swider 9, Şehmus Hazer 8, Smits 5, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 1, Jones 2
1. Periyot: 24-23
Devre: 41-41
3. Periyot: 58-62
Normal süre: 80-80
1. Uzatma: 92-92
5 Faulle çıkan: 49.55 Weiler-Babb (Anadolu Efes)