Emre Mor paylaşımlarına devam ediyor: Geliyorum Fenerbahçe Fenerbahçe'de lisans çıkartılmayan ve kadro dışı olan Emre Mor'dan iddialı bir paylaşım geldi. 28 yaşındaki futbolcu antrenman yaptığı anları "Hazır ol ya da olma, geliyorum Fenerbahçe" ifadelerini kullanarak paylaştı.