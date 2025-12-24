China Suarez'den Mauro Icardi'yle ilgili transfer paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için sevgilisi China Suarez'den paylaşım geldi.

Sosyal medyada, China Suarez'in Türkiye'de mutlu olmadığı ve 31 yaşındaki golcü futbolcuya "Arjantin'e River Plate'e gidelim" dediği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Suarez, yaptığı paylaşımda Türkiye'de mutlu olduğunu ve transfer işine karışmadığını söyledi.

"KARİYERİNE KARIŞMIYORUM: TÜRKİYE'DE MUTLUYUM"

China Suarez "Ben 'tamam' demişim de neye tamam demişim? Icardi'nin kariyerine karışmıyorum! Menajeri değilim ve olmak da istemiyorum! Türkiye'de mutluyum. Lütfen asıl önemli olandan dikkati başka yöne çekmeye çalışmayın." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı taraftarlar, Chin Suarez'in bu paylaşımını beğeni yağmuruna tuttu.