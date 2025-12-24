Abone ol: Google News

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonu akıllara Eyüpspor maçını getirdi

Dün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı anı, geçtiğimiz cumartesi günü Fenerbahçe-Eyüpspor maçında yaşanan tartışmalı pozisyonu akıllara getirdi. Sosyal medyada çok sayıda futbolsever verilen farklı kararlara tepki gösterdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.12.2025 10:27
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonu akıllara Eyüpspor maçını getirdi
  • Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı, Fenerbahçe-Eyüpspor maçındaki tartışmalı pozisyonu anımsattı.
  • Sosyal medyada futbolseverler farklı kararlar nedeniyle tepki gösterdi.
  • Fenerbahçe'nin penaltı golü sonrasında benzer Eyüpspor pozisyonu gündeme geldi.

Dün akşam Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, büyük heyecana sahne oldu.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. 

ABRAHAM ÇEKTİ, VAR PENALTI DEDİ 

Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.

VAR uyarısı sonrası sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Topun başına gelen Marco Asensio, penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

EYÜPSPOR MAÇINDAKİ POZİSYON PAYLAŞILDI 

Penaltı golünden sonra ise sosyal medyada geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fenerbahçe-Eyüpspor maçında yaşanan pozisyon çokça paylaşıldı.

Derbideki penaltı pozisyonuna çok benzeyen görüntüde Eyüpsporlu Thiam'a yapılan müdahalede devam kararı çıkmıştı.

Eshspor Haberleri