Anadolu Efes, Karşıyaka serisinde öne geçti

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, Karşıyaka'yı ağırladı.
Mücadele boyunca oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, üstünlüğünü son dakikalara kadar korudu ve karşılaşmayı 103-80 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 31 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da oynanacak.
Anadolu Efes: 103 - Pınar Karşıyaka: 80
Hakemler: Kerem Baki, Hüseyin Çelik, Tolga Edis
Anadolu Efes: Larkin 25, Doğuş Özdemiroğlu, 25, Clyburn 8, Ercan Osmani 18, Oturu 3, Beaubois 7, Willis 10, Melih Tunca 5, Rıdvan Öncel, Salih Altuntaş, Burak Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz 2
Karşıyaka: Kenan Sipahi 19, McCollum 18, Martin 12, Vittorio Brown 10, Furkan Haltalı 6, Jaylon Brown 8, Hakan Sayılı, Efe Tırpancı 2, Thomas Akyazılı 3, Mert Celep 2
1. Periyot: 33-24
Devre: 56-55
3. Periyot: 86-65
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış