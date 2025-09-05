Anadolu Efes, özel logo ile sezona başlayacak

Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı 2025-26 sezonunda "50. Yıl Özel Logosu" ile karşılaşmalarda mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre "12 Yapım" tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes'in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulübün temel değerlerini modern tasarım diliyle yansıtıyor.

"YARIM ASIRLIK BİR YOLCULUĞU KUTLUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, şu değerlendirmede bulundu: