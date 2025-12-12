A Milli Futsal Takımı’nın Dünya Kupası Eleme Grubu belli oldu

- A Milli Futsal Takımı, 2028 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'nda Kuzey Makedonya, Litvanya ve Bulgaristan ile karşılaşacak.
- Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
- Grup maçları, 6-15 Nisan 2026'da Litvanya'da oynanacak.
A Milli Futsal Takımı’nın 2028 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu’ndaki rakipleri, İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle açıklandı. UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu adına Milli Takımlar Futsal ve Plaj Futbolu Sorumlusu Tayfur Özkan katıldı.
MİLLİLER C GRUBU'NDA
Kura sonucunda Türkiye, C Grubu’nda Kuzey Makedonya, Litvanya ve Bulgaristan ile eşleşti. Grup maçları, 6-15 Nisan 2026 tarihleri arasında Litvanya’da oynanacak.
ANA TUR İÇİN İLK 2 ŞARTI
Ön Eleme Turu’nda gruplarında ilk iki sırayı alan 12 takım, Ana Tur’a yükselme hakkı kazanacak. Bu 12 ekip, tura doğrudan katılacak 24 takımla birlikte Ana Tur’da mücadele edecek.
2028 FIFA Futsal Dünya Kupası finalleri, yaz aylarında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmaya hak kazanan ülkeler arasından birinin, organizasyona ev sahipliği yapması bekleniyor.