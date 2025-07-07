Anadolu Efes, Rıdvan Öncel ile yolları ayırdı

Anadolu Efes, 2023-2024 sezonunun ortasında kadrosuna kattığı Rıdvan Öncel ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 sezonu ortasında takımımıza katılan Rıdvan Öncel ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır.

ANADOLU EFES KARİYERİ

Rıdvan Öncel, EuroLeague’de 2024-2025 sezonunda iki karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda ortalama 6 dakika 47 saniye sahada kalan genç oyuncu, 2,0 sayı ve 0,5 asist ortalamaları yakaladı.

Basketbol Süper Ligi’nde ise 29 maçta görev alan Rıdvan, 12 dakika 22 saniye ortalama süreyle 4,0 sayı, 1,3 ribaunt ve 1,5 asist üretti.

Öncel, 2024-2025 sezonu başında Anadolu Efes formasıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanma sevinci de yaşadı.