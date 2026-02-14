Fenerbahçe'den maç sonu Trabzonspor'a göndermeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kritik Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle ayrılarak zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor galibiyetinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

FATİH SULTAN MEHMET GÖNDERMESİ

"Trabzon'da 3 puan bizim" paylaşımının arka plan müziğinde Tedesco'ya Fatih Sultan Mehmet benzetmesine ithafen 'Yelkenler Biçilecek' marşının müziği yer aldı.

Fenerbahçe ardından "Domenico Tedesco!" paylaşımı yaptı ve Tedesco'nun Fatih Tekke'yi tavlada yendiği videosu gösterildi.

Duvardaki resimlerde ise Karadenizli sanatçılar Kazım Koyuncu, Volkan Konak ve Erkan Ocaklı'nın fotoğraflarıyla saygıda bulunuldu.

ASENSIO ÖVGÜSÜ

Ardından "Temel insan ihtiyaçları: 1. Oksijen 2. Su 3. Marco" denilerek Asensio paylaşımı yapıldı.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI

14 Şubat Sevgililer Günü'na ihtafen yapılan paylaşımda ise "Yine birilerinin kalbi kırılmış" denilerek Papara Park önünde bir çöp kutusuna atılmış bordo mavi çiçekler ve peluş bir balık oyuncağı gösterildi.

TALISCA'NIN BALIK TUTTUĞU PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından Anderson Talisca'nın Papara Park'a yakın bir yerden balık tuttuğu fotoğrafla paylaşım yapıldı.