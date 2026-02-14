Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir ilk turda elendi 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi kayakla atlamada temsil eden Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, erkekler büyük tepe ilk turunda elendi.

Göster Hızlı Özet Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları kayakla atlama erkekler büyük tepe ilk turunda elendi.

Fatih Arda İpcioğlu 127,5 metre atlayışıyla 115 puan alarak 37. olurken, Muhammed Ali Bedir 110 metre atlayıp 80,3 puanla 48. sırada yer aldı.

Her iki sporcu da ilk 30'a giremeyip final turuna kalamadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İtalya'daki 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 8. gününde kayakla atlama erkekler büyük tepe ilk tur müsabakaları, Predazzo Kayakla Atlama Stadı'nda yapıldı. Üçüncü kez olimpiyatlara katılan Fatih Arda İpcioğlu, ilk turda 127,5 metrelik atlayışıyla 115 puan alarak 37'nci sırayı elde etti. Kariyerindeki ilk olimpiyat tecrübesini yaşayan Muhammed Ali Bedir ise ilk turda 110 metre mesafeye giderek 80,3 puan topladı ve 48'inci oldu. FİNALE KALAMADILAR İlk 30'a giremeyen milli kayakçılar, final turuna kalamadı. TAKIM MÜCADELESİNE ÇIKACAKLAR Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 16 Şubat Pazartesi günü erkekler süper takım kategorisinde mücadele edecek. Eshspor Haberleri Chibuike Nwaiwu: Bundan nefret ediyorum

Fenerbahçe'den maç sonu Trabzonspor'a göndermeler

Sadettin Saran: 12 haftamız ve 12 maçımız var