Anadolu Efes'te Burak Can Yıldızlı en az bir ay yok

- Anadolu Efes'te Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle en az bir ay oynayamayacak.
- Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden takım, bu sakatlıkla kötü bir haber aldı.
- 31 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu kulüp tarafından açıklandı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'e kötü bir haber geldi.
Anadolu Efes'te milli oyuncu Burak Can Yıldızlı, sağ el bileğindeki kırık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyecek.
"4-6 HAFTA UZAK KALACAK"
Lacivert-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeye ver verildi:
Sağ el bileğindeki ağrı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçına çıkamayan ve yapılan tetkikler neticesinde bileğinde kırık tespit edilen Burak Can Yıldızlı, sahalardan 4-6 hafta uzak kalacak.