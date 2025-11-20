Abone ol: Google News

Anadolu Efes'te Erkan Yılmaz, 3 hafta yok

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Erkan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 08:44
  • Anadolu Efes'in oyuncusu Erkan Yılmaz, sakatlandı.
  • Sol diz iç yan bağlarındaki esneme nedeniyle 3 hafta oynayamayacak.
  • Kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi verildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te sıcak bir gelişme yaşandı.

Efes'in 27 yaşındaki milli basketbolcusu, sakatlık geçirdi. Yılmaz, bu nedenle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

"3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sol diz iç yan bağlarında esneme meydana gelen Erkan Yılmaz, 3 hafta sahalardan uzak kalacak." denildi.

