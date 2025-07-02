Anadolu Efes'te Igor Kokoskov dönemi başladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE GÖREV ALDI

Igor Kokoskov, Türkiye'de ikinci kez görev alacak. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'nin başantrenörlüğünü üstlenmişti.

NBA'DE ÇALIŞTI

Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı.

SLOVENYA'YI ŞAMPİYON YAPTI

Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.