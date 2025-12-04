Abone ol: Google News

Anadolu Efes'te Shane Larkin, ameliyat edildi

Anadolu Efes'te ameliyat olan kaptan Shane Larkin, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:20
  • Anadolu Efes'in kaptanı Shane Larkin, sol kasık tendonundan ameliyat oldu.
  • Ameliyat ABD'de gerçekleştirildi ve başarılı geçti.
  • Larkin, 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Shane Larkin, ABD'de ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Shane Larkin'in yapılan son tetkikleri ve muayenesi sonucunda sol kasık tendonundan ameliyat olmasına karar verilmiş ve cerrahi operasyon ABD'de gerçekleştirilmiştir. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun bu ameliyatın ardından 2 ay sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." ifadelerine yer verildi.

BAYERN MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Shane Larkin, EuroLeague'in 11. haftasında Bayern Münih ile oynanan maçta sol kasık bölgesinden sakatlık yaşamıştı.

