Anadolu Efes'ten Merkezefendi Belediyesi Basket'e 18 sayılık fark!

Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-72 yendi.

Yayınlama Tarihi: 12.10.2025 16:03
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 90-72'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Weiler-Babb 10, Cordinier 18, Dessert 6, Ercan Osmani 11, Erkan Yılmaz 10, Beaubois 7, Şehmus Hazer 12, Loyd 2, Smits 2, Burak Can Yıldızlı, Swider 11, Sarper David Mutaf 1

Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 13, Griffin 3, Smith 10, Cazalon 11, Mahir Ağva 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Badzim 6, Roberts 2, Hawkins 13, Erbey Kemal Paltacı

1. Periyot: 33-16

Devre: 52-38

3. Periyot: 77-52

