Gençlerbirliği ile Eyüpspor kupada yenişemedi

- Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
- Gençlerbirliği'nin gollerini Dal Varesanovic ve Ensar Kemaloğlu, Eyüpspor'un gollerini ise Angel Torres attı.
- Sonuçla Gençlerbirliği 7, Eyüpspor 4 puana ulaştı.
Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Gençlerbirliği ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Kritik müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 12. dakikada Dal Varesanovic ve 24. dakikada penaltıdan Ensar Kemaloğlu kaydetti.
Konuk ekibin gollerini ise 34. ve 44. dakikalarda Angel Torres attı.
KUPADA SON DURUM
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği 7 puan olurken, Eyüpspor 4 puan oldu.
Kupadaki sonraki maçta Gençlerbirliği, Aliağa'ya konuk olacak. Eyüpspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.