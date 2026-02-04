Amed Sportif Faaliyetler, Atakan Müjde'yi kiraladı

- Amed Sportif Faaliyetler, Kasımpaşa'dan Atakan Müjde'yi kiraladı.
- Atakan Müjde, 1. Lig ekibine kiralık olarak katıldı.
- Kulüp, oyuncuya başarılar dilediğini belirtti.
1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig takımı Kasımpaşa'dan 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün ABD sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Atakan Müjde'nin transfer edildiği bilgisi paylaşıldı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"
Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Atakan Müjde'yi, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.den yarım sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Atakan Müjde'ye Amedspor forması altında başarılarla dolu bir dönem diliyor, transferin kulübümüze, oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.