Avrupa'nın zirvesinde Türk finali oynanacak

Kadın basketbolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki "bir numaralı" organizasyonu olan FIBA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, yarın iki Türk ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet'in karşılaşacağı final maçında belli olacak.

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı Final organizasyonunda finale yükselen Galatasaray ile Fenerbahçe, Prens Felipe Salonu'nda TSİ 21.00'de kozlarını paylaşarak şampiyonluk kupasını müzelerine götürmeye çalışacak.

Organizasyonda şampiyon olması halinde sarı-lacivertliler tarihinde 3. kez, sarı-kırmızılı takım ise 2. kupa sevincini yaşayacak.

Ayrıca Türkiye, sonuç ne olursa olsun kadın basketbolunda kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanacak.

Avrupa Ligi'nde yarın TSİ 18.00'de ise Spar Girona ile Casademont Zaragoza, aynı salonda üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 3. KEZ TÜRK FİNALİ

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. kez Türk finali heyecanı yaşanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2013-2014 sezonunda oynanan final maçında da karşı karşıya gelmişti.

Finalde Fenerbahçe'yi 69-58 mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

Sarı-lacivertli takım ise 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Avrupa Ligi finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupayı kazanmıştı.

FİNALE GİDEN YOL

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasında oynadığı 12 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşayan ve yarı final play-in turunda mücadele etme hakkı elde eden Fenerbahçe, bu turda İspanya'nın Spar Girona takımını iki maçta da yenip yarı final biletini aldı.

Zaragoza'daki yarı finalde Spar Girona'yı bu sefer 76-59 yenen sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı.

Galatasaray ise grup aşamasında 10 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Yarı final play-in turunda Fransa'nın Basket Landes takımını 2-1'lik seriyle geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde de İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini 63-56 mağlup ederek finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

ORGANİZASYONDA FENERBAHÇE'NİN 2, GALATASARAY'IN 1 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Sarı-lacivertli ekip, 6 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2 şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sarı-kırmızılılar ise daha önce bir kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir kupaya sahip.

2013-2014 sezonundaki finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKİYE, 10. AVRUPA KUPASINI KAZANACAK

Türk kadın basketbolu, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun Avrupa'da kulüpler düzeyinde 10. kupasını kazanacak.

Türk takımlarından Fenerbahçe'nin 2'şer FIBA Avrupa Ligi ve FIBA Süper Kupa, Galatasaray'ın 2 FIBA Avrupa Kupası ve 1 Avrupa Ligi, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Son olarak ÇBK Mersin, 2025-2026 sezonu Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibini geçerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye 9. Avrupa kupasını kazandırdı.

İKİ TAKIM BU SEZON 7. KEZ KARŞILAŞACAK

FIBA Avrupa Ligi'nde final maçına çıkacak Galatasaray ile Fenerbahçe, bu sezon 7. kez kozlarını paylaşacak.

İki takım bu sezon 2 farklı kulvarda 6 maç oynarken bu müsabakaların tamamını sarı-lacivertli ekip kazandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonda oynanan iki karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde play-off final etabında da karşı karşıya geldikleri 3 maçı Fenerbahçe, 85-70, 77-75 ve 87-76 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

İki takım Türkiye Kupası finalinde de karşılaşırken sarı-lacivertli takım, müsabakadan 86-66 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü.