Donald Trump: İran bize şantaj yapamaz

Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapanmasının ardından ilk açıklama...

Lübnan ile İsrail arasında imzalanan ateşkes bir düğümün çözülmesini sağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, anlaşmanın ardından Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

ABLUKAYA DEVAM AÇIKLAMASI SONRASI YENİDEN KAPANDI

Ancak bu kararın hemen ardından bir açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'a teşekkür etse de ablukanın devam edeceğini söyledi.

İran ise Trump'ın bu açıklamalarına sert tepki göstererek Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararı aldı.

TRUMP'TAN İRAN'IN KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Oval Ofis'te sağlık sektörü ve ilaçlarla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulundu.

Burada, Hürmüz Boğazı konusunda bir soruyu yanıtlayan Trump, yeniden kapatma kararını yorumladı.

"BİZE ŞANTAJ YAPAMAZLAR"

İran'ı bir kez daha uyaran ABD Başkanı, "Boğazı tekrar kapatmak istediler ama bize şantaj yapamazlar." dedi.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Müzakere sürecine de değinen Trump, "İran ile çok iyi görüşmeler sürüyor.

İşler çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

YALNIZCA 19 SAAT AÇIK KALDI

Hürmüz Boğazı, açıldıktan 19 saat sonra yeniden kapanırken kararın ardından gemiler geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları, kapanma sonrası boğazdan geçmeye çalışan iki Hindistan gemisini hedef alarak dönmeye zorladı.

MÜZAKERELERİN DURUMU BELİRSİZ

İran ile ABD arasında, İslamabad'da Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen ve sonuç çıkmayan ilk tur müzakerelerin ardından, ABD ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatan İran, ikinci tur müzakere için onay vermediğini açıkladı.

ABD basını müzakerelerin ikinci turunun pazartesi günü yapılacağını iddia ederken bu iddia kısa bir süre sonra yalanlanmış oldu.