Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in koruması tutuklandı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'den beri Tunceli'de kendisinden haber alınamıyor.

Dosya uzun yıllar 'kayıp' olarak işlem görse de, son dönemde cinayet şüphesiyle yeniden açıldı.

DOSYA, SİLİNEN KAYITLARLA YENİDEN DETAYLANDIRILDI

Soruşturmada, delil karartma iddiaları, silinen HTS kayıtları, WhatsApp ve sosyal medya mesajlaşmaları ile kamera görüntüleri gibi unsurlar yeniden ve daha detaylı şekilde gündeme geldi.

Aile, özellikle dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve yakın çevresini işaret etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ablası Aygül Doku, yeni ihbarlar geldiğini belirterek 'örgütlü' bir yapıdan söz etti.

Geçtiğimiz haftalarda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, dönemin vali koruması Şükrü Eroğlu, ihraç polis Gökhan Ertok ve diğer şüphelilerin bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

"VALİ 'SİLİN DİYE' TALİMAT VERDİ"

İddialar arasında 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçları bulunuyor.

İhraç polis Gökhan Ertok, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini ve vali talimatıyla önemli verilerin silindiğini iddia ederek tutuklandı.

VALİ ÖNCE GÖZALTINA, SONRA AÇIĞA ALINDI

Bu ifadeler, soruşturmanın dönemin valilik çevresine de uzanmasını sağladı.

İçişleri Bakanlığı, iddialar üzerine Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlattı, hala mülkiye başmüfettişi olan Sonel açığa alındı ve Elazığ'da gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Tunceli Devlet Hastanesi eski başhekimi de gözaltına alındı.

VALİNİN YAKIN KORUMASI TUTUKLANDI

Soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.

Şükrü Eroğlu, gözaltına alınan 13 şüpheliden biriydi.

KARTI KORUMANIN VERDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İhraç polis Gökhan Ertok'un ifadelerinde, Gülistan Doku'ya ait SIM kartı, Eroğlu'nun kendisine verdiği öne sürdü.

Eroğlu'nun yanı sıra Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel de adliyeye sevk edildi; sorguları devam ediyor.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Bazı şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.