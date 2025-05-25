Aziz Yıldırım'dan EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

Fenerbahçe, EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco’yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-lacivertliler bu şampiyonlukla birlikte EuroLeague kupasını ikinci kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyon olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

"BU BAŞARININ CAMİAMIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Sarı-lacivertli takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutlayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

'Dünyanın en güzel takımı' ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.